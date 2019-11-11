The National Interest рассказал о "худшем кошмаре" для России и Китая

Возможное начало продаж Соединенными Штатами своим союзникам атомных подводных лодок может стать "худшим кошмаром" для России и Китая. Об этом сообщило американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.

Речь идет о поставках Австралии и другим партнерам США нескольких подводных лодок класса Virginia. По мнению автора статьи, данный шаг позволит Вашингтону и его союзникам усилить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также расширить противодействие Китаю, пишет РИА Новости.

Уточняется, что американские подводные лодки, которые получит Канберра, предоставят больше возможностей для патрулирования, нежели те субмарины, которые сейчас стоят на вооружении ВМФ Австралии.

Напомним, ранее The National Interest рассказал о том, что Соединенным Штатам так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180. Издание отмечает, что космос представляет особую важность для Вашингтона. Однако многие американцы даже не подозревают, что ВВС страны запускают свои космические объекты (важные с точки зрения нацбезопасности) с помощью ракет, оснащенных российскими двигателями.