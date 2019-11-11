Умер режиссер, сценарист сериала "Закон и порядок" Роман Хрущ

Режиссер, сценарист и оператор, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на шестидесятом году жизни.

Некролог опубликован сегодня на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

"Не стало нашего друга и коллеги Хруща Романа Борисовича. Приносим соболезнования родным и близким", - сказано в нем.

Роман Хрущ родился в 1960 году в Харькове. В 1981-м окончил ВГИК по специальности режиссер-оператор документального кино, в 1998-м - Высшие курсы сценаристов и режиссеров, мастерская Владимира Мотыля. Далее - курс семинара Александра Митты "Структурные элементы драматургии и режиссуры".

Хрущ - режиссер игровых картин "Печорин", "Черный баран", "Фарт", "Крестик-и-нолик", "Анестезия", "Фильм о тебе", сценарист сериала "Закон и порядок".