В Ираке итальянские военные получили ранения в результате взрыва

Самодельное взрывное устройство сработало во время проезда конвоя по одной из дорог Курдского автономного района в Ираке. В результате ранения получили пятеро итальянских военнослужащих.

Состояние троих раненых оценивается как серьезное, однако угрозы их жизням нет, пишет ТАСС. Минобороны Италии утверждает, что атака не была направлена именно против итальянского контингента. Отмечается, что военнослужащие Италии в рамках международной антитеррористической коалиции во главе с США занимаются в Ираке подготовкой местных военных.

Напомним, на прошлой неделе американская военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу. Пострадавших нет, как и серьезных разрушений.