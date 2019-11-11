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11.11.2019 16:53
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали, когда Путин и Трамп могут встретиться

Текст: Айсель Герейханова
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что существует возможность встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках празднования Дня победы 9 мая в Москве. Об этом он сообщил на брифинге в Кремле.
Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
Фото: AP Photo/John Bazemore
Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

"Вы знаете из сообщений СМИ, в том числе Twitter самого Трампа, американская сторона рассматривает наше предложение об участии американского президента в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве", - сказал он. По словам Ушакова, подтверждение от американской стороны пока не получено, но такая возможность существует. Представитель Кремля также сослался на слова Трампа, что многое будет зависеть от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация в США с учетом того, что выборная кампания как раз в этот период будет набирать оборот.

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