В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

Российская гражданка и предпринимательница Мария Лазарева должна провести в местах лишения свободы 15 лет. К такому тюремному сроку, а также крупному денежному штрафу и "каторжным работам" приговорил россиянку уголовный суд Кувейта первой инстанции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полученное постановление суда, Лазарева признана виновной по обвинению в растрате средств портового управления Кувейта. После отбытия наказания она подлежит депортации из этой ближневосточной страны.

Сообщается, что защита Лазаревой собирается обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.

"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.