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11.11.2019 21:28
Рубрика: В мире

В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

Текст: Александр Гасюк

Российская гражданка и предпринимательница Мария Лазарева должна провести в местах лишения свободы 15 лет. К такому тюремному сроку, а также крупному денежному штрафу и "каторжным работам" приговорил россиянку уголовный суд Кувейта первой инстанции.

Фото: iStock
Суд приговорил экс-ректора ДВФУ к семи годам заключения за растрату

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полученное постановление суда, Лазарева признана виновной по обвинению в растрате средств портового управления Кувейта. После отбытия наказания она подлежит депортации из этой ближневосточной страны.

Сообщается, что защита Лазаревой собирается обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.

"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.

В мире Ближний Восток Кувейт
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