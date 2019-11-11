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11.11.2019 18:11
Рубрика: Работа власти

В России могут ввести залог за "пьяную" езду

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необходимо принять закон о залоге за "пьяную" езду, чтобы решить проблему неуплаты штрафов теми, кого задержали в нетрезвом виде. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Такое нововведение, предложенное Минюстом, поможет мотивировать водителей не нарушать правила дорожного движения, пояснил депутат на пресс-конференции.

Он уточнил, что наказанные за "пьянку за рулем" водители должны платить штраф в размере 30 тысяч рублей. Это наряду с лишением права управления автомобилем на полтора-два года, о чем решение принимает суд. На деле же, "из всех наказанных платят штраф не более 30%".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Законопроектом предлагается возвращать машину нарушителю "хоть в этот же день, но только за сумму, равную сумме штрафа", уточнил депутат. После того, как водитель протрезвеет, конечно…

- То есть ты платишь 30 тысяч и забираешь автомобиль, - вкратце пояснил он основную мысль.

Деньги могут и вернуться к водителю. Это произойдет, если решение суда будет в его пользу, что, правда, бывает редко.

- А если решение суда принято, и тебя лишают права управления и признают виновным, то эти деньги автоматически идут в региональный бюджет, - уточнил Лысаков.

По его мнению, нововведение будет мотивировать водителя правильно относиться к закону.

Ранее рассмотрение соответствующего законопроекта задержалось, но теперь депутаты намерены ускорить процесс. Парламентарий подчеркнул, что утверждать решение о таком залоге "надо даже до принятия новой редакции КоАП".