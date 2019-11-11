Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Сколько россияне потратили на покупку новых машин в 2019 году 06.11.2019
Toyota представила гоночный бизнес-седан Avalon 06.11.2019
АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году 06.11.2019
В России стартовало производство нового Toyota RAV4 06.11.2019
07.11.2019 08:28
Рубрика: Авто

Видео: габаритная фура не смогла развернуться на узком шоссе

Текст: Вадим Давыденко

Невозможно без слез смотреть на мучения американского дальнобойщика, попавшего в патовую ситуацию в 20 метрах от слишком низкого для его кабины моста. Не желая застрять под "мостом глупости", водитель габаритной фуры запаниковал и зачем-то начал неуклюже маневрировать на маленьком пятачке.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: растяпа-автомеханик чуть не сжег машину, включив зажигание

Что мешало ему включить аварийный сигнал, медленно сдать назад метров 50-100 и комфортно развернуться на T-образном перекрестке - непонятно. Нехватка опыта? Незнание местности? Цейтнот?

Дальнобойщика заклинило, словно сломанный электроприбор, и он раз за разом повторял одно и то же действие: выкручивал до предела руль, пытаясь сманеврировать на ограниченном пространстве, но каждый раз ему не хватало каких-то полметра.

Неизвестно, чем кончились мучения водителя, но, судя по обломкам бампера, валяющимся на асфальте, машине упертость ее владельца обошлась недешево.

Видео: при ДТП со скутером с автобуса посыпались пассажиры
#видео #авто