Видео: габаритная фура не смогла развернуться на узком шоссе

Невозможно без слез смотреть на мучения американского дальнобойщика, попавшего в патовую ситуацию в 20 метрах от слишком низкого для его кабины моста. Не желая застрять под "мостом глупости", водитель габаритной фуры запаниковал и зачем-то начал неуклюже маневрировать на маленьком пятачке.

Что мешало ему включить аварийный сигнал, медленно сдать назад метров 50-100 и комфортно развернуться на T-образном перекрестке - непонятно. Нехватка опыта? Незнание местности? Цейтнот?

Дальнобойщика заклинило, словно сломанный электроприбор, и он раз за разом повторял одно и то же действие: выкручивал до предела руль, пытаясь сманеврировать на ограниченном пространстве, но каждый раз ему не хватало каких-то полметра.

Неизвестно, чем кончились мучения водителя, но, судя по обломкам бампера, валяющимся на асфальте, машине упертость ее владельца обошлась недешево.