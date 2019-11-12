Электровнедорожник Mustang можно будет зарядить за считанные минуты

Электрический кроссовер Ford с дизайном "в стиле Mustang" получит систему быстрой зарядки входной мощностью 150 кВт, что позволит восполнить 10% заряда, эквивалентные запасу хода в 76 км, за 10 минут. За 45 минут такой зарядки тяговые аккумуляторы восполнят 80% заряда.

На выбор покупателям предложат два варианта тяговых батарей - с запасом хода 484 км и 600 км по стандарту WLTP. Кроссовер получит пятидверный кузов со стремительными очертаниями в стиле купе Mustang.

Презентация модели состоится уже в понедельник, 18 ноября, на автосалоне в Лос-Анджелесе.