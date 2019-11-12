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12.11.2019 19:46
Рубрика: Легковые авто

Электровнедорожник Mustang можно будет зарядить за считанные минуты

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford Фото: Пресс-служба Ford
Фото: Пресс-служба Ford

Электрический кроссовер Ford с дизайном "в стиле Mustang" получит систему быстрой зарядки входной мощностью 150 кВт, что позволит восполнить 10% заряда, эквивалентные запасу хода в 76 км, за 10 минут. За 45 минут такой зарядки тяговые аккумуляторы восполнят 80% заряда.

Фото: Пресс-служба Alvant
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На выбор покупателям предложат два варианта тяговых батарей - с запасом хода 484 км и 600 км по стандарту WLTP. Кроссовер получит пятидверный кузов со стремительными очертаниями в стиле купе Mustang.

Презентация модели состоится уже в понедельник, 18 ноября, на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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