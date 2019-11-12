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12.11.2019 05:37
Рубрика: В мире

"Хаябуса-2" завершит 13 ноября миссию на астероиде Рюгу и отправится к Земле

Зонд "Хаябуса-2". Фото: JAXA via AP Зонд "Хаябуса-2". Фото: JAXA via AP
Зонд "Хаябуса-2". Фото: JAXA via AP

Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" 13 ноября завершит свою миссию на астероиде Рюгу, находящемся между нашей планетой и Марсом, и отправится обратно на Землю. Об этом во вторник заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда.

Фото: iStock
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Он выразил надежду, что собранные зондом образцы будут доставлены в сохранности, и в дальнейшем помогут ученым приблизиться к разгадке тайн происхождения жизни в Солнечной системе, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo.

Ожидается что обратный путь займет около года. Перед вхождением в атмосферу Земли от "Хаябуса-2" отделится капсула с образцами пород и грунта астероида, которая приземлится отдельно в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия. Такой сценарий разработан на тот случай, если с зондом что-либо случится во время посадки.

Аппарат "Хаябуса-2" был запущен третьего декабря 2014 года. В начале декабря 2015 года он совершил гравитационный маневр близ Земли, пройдя на расстоянии 3100 километров от нее, и, получив дополнительное ускорение, отправился к астероиду Рюгу. Аппарат достиг цели летом 2018 года. Зонд впервые в истории отправил на астероид два модуля-робота, которые совершили мягкую посадку и сделали несколько снимков. После чего на него опустился модуль MASCOT, который изучал состав грунта и свойства астероида, передал данные на орбитальный аппарат. А в феврале сам "Хаябуса-2" опустился астероид. Собрав образцы, зонд вернулся на орбиту небесного тела.

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