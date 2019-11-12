Игрок "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года

Португальский полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу из-за перелома пальца не сможет помочь сборной и клубу в ближайших матчах.

Получивший повреждение Жоау Мариу во время матча 16-го тура против "Краснодара" сразу после матча отправился в Португалию в расположение национальной сборной. Там он прошел обследование, по итогам которого был поставлен точный диагноз. У футболиста перелом пальца на ноге. К счастью, нет необходимости в хирургическом вмешательстве.

По прогнозам, игрок может не успеть восстановиться до конца нынешнего года.

Помимо этого, прошли обследования поляки Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус. У Крыховяка не выявлено серьезных проблем, и футболист отправился в расположение национальной команды. У Рыбуса диагностировали микроповреждение мышц задней поверхности бедра. Сможет ли он помочь сборной, станет понятно через несколько дней.