Адвокат Буркова сообщил об экстрадиции россиянина в США

Власти Израиля начали экстрадицию в Соединенные Штаты гражданина России Алексея Буркова, содержавшегося в израильской тюрьме с 2015 года. Об этом сообщил адвокат россиянина Михаил Ирони.

По его словам, экстрадиция Буркова "происходит прямо сейчас", пишет ТАСС. Ранее израильское телевидение сообщило, что власти страны передали в понедельник россиянина представителям министерства юстиции США. Ордер на выдачу Буркова Вашингтону был подписан 30 октября.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что решение Еврейского государства об экстрадиции гражданина России Алексея Буркова в США неприемлемо и не содержит юридических и политических оснований.

Напомним, Алексей Бурков был арестован в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В Соединенных Штатах его подозревают в киберпреступлениях. Запрос на экстрадицию в израильский минюст направляли США и Россия.