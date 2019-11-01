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01.11.2019 03:04
Рубрика: Власть

Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию Буркова в США

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что решение Еврейского государства об экстрадиции гражданина России Алексея Буркова в США неприемлемо и не содержит юридических и политических оснований. "К сожалению, если то, что опубликовано в прессе, - подчеркиваю, что не видел текста решения, - соответствует действительности, это абсолютно неправомерный шаг со стороны израильских властей", - сказал он.

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Напомним, россиянин Алексей Бурков, подозреваемый Вашингтоном в киберпреступлениях, должен быть экстрадирован в США. Об этом сообщили в министерстве юстиции Израиля, сославшись на решение, подписанное главой ведомства Амиром Оханой.

Между тем, как информирует РИА Новости, Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию Буркова. Решение было принято после петиции семьи осужденной в РФ за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова.

Фото: iStock
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

Гражданин РФ был арестован в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В США его подозревают в киберпреступлениях. Запрос на экстрадицию в израильский минюст направляли США и Россия.

Ранее российский МИД рекомендовал гражданам, опасающимся претензий со стороны американских властей, не выезжать в страны, которые заключили с Соединенными Штатами договоры о взаимной выдаче. Всего такие соглашения у США есть с 110 государствами мира.

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