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12.11.2019 20:46
Рубрика: Легковые авто

Jaguar Land Rover может объединиться с BMW или Geely

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Владелец Jaguar Land Rover - индийский автоконцерн Tata Motors - ведет переговоры с BMW AG и китайским Geely о долговременном партнерстве для совместной разработки электромобилей, сообщает агентство Bloomberg.

Переговоры на начальной стадии и потенциальные бизнес-патрнеры Tata могут смениться.

Фото: Пресс-служба Alvant
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У Jaguar Land Rover уже есть недавний опыт сотрудничества с BMW. В июле комании договорились, что новое поколение электромобилей британской марки будет использовать платформу BMW, на которой в частности базируется электрический BMW X3 (выйдет на рынок в 2020 году).

Согласно стратегическому плану, все модели Jaguar Land Rover в 2020 году должны иметь версии на электротяге. Между тем, компания проходит через болезненную реструктуризацию бизнеса с целью экономии $3,2 млрд, в результате которой будут сокращены тысячи рабочих мест.

Топ-менеджмент Tata отвергает вероятность продажи Jaguar Land Rover на период поиска партнеров.

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#BMW #Geely #Land Rover