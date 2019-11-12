Как на рынке лития отразится политическая напряженность в Боливии

Сердце любого смартфона - литий-ионный аккумулятор. Именно для производства гаджетов и аккумуляторных батарей используется литий. Особенно востребован литий стал в последние годы для производства аккумуляторных батарей для электромобилей и для систем хранения электроэнергии. Основной сектор потребления лития в России - аккумуляторные батареи (около 2/3), а также керамика и стекло, металлургические сплавы, смазочные материалы, сообщили в минпромторге.

"Особенность мирового рынка лития состоит в том, что всего четыре производителя контролируют около 85% мировой добычи (основные игроки - Чили и Аргентина). При этом на фоне растущего спроса в мире наблюдается дефицит перерабатывающих мощностей, поэтому основная конкуренция происходит на рынке переработки, где ключевым фактором является стоимость переработки", - сообщил "РГ" статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В России отсутствует добыча литиевого сырья, но имеются перерабатывающие мощности. Производство литиевой продукции ведется на Сибирском химическом комбинате (Северск), а также на Химико-металлургическом заводе (Красноярск), Новосибирском заводе химических концентратов и "ТД Халмек". "Они производят литиевую продукцию полностью из импортного сырья, - отмечает Виктор Евтухов. - Уровень загрузки мощностей в целом по России оценивается в 33%".

При этом российская база ресурсов лития - одна из крупнейших в мире, металл обнаруживается в 16 месторождениях. "Ресурсы лития в России оцениваются в 1000-1500 тысяч т. Мы находимся на 10-м месте в мире. При этом не производится добыча лития и производство для внутреннего рынка России. Вместо этого импортируется менее 1500 т металла", - отмечает Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер".

Несмотря на это, потребности производителей в сырье закрыты. "Спрос на литий в России в настоящее время относительно невелик - около двух тысяч тонн металла в чистом виде. В целом отечественный рынок формирует порядка 3% мирового спроса на литий. Основная часть сырья импортируется из Чили, Аргентины, Китая", - говорит Сергей Дейнека, финансовый аналитик "БКС Премьер".

По его мнению, опасения, что на рынке возникнет дефицит лития в связи с нестабильностью в Боливии, не обоснованы. На мировом рынке сформировался существенный профицит лития, который может наблюдаться еще 2-3 года. "Сейчас мировое потребление металла в 1,5 раза уступает объемам производства. В последние годы значительно нарастили поставки сырья Чили и Австралия, в то время как рынок электромобилей развивался недостаточно быстро. По мере того как он будет становиться более массовым, а стоимость аккумуляторов - уменьшаться, баланс спроса и предложения будет выравниваться, в 2021-2022 годах стоимость лития может снова пойти в рост", - прогнозирует Сергей Дейнека.

Виктор Евтухов, статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли: "Особенность мирового рынка лития состоит в том, что всего четыре производителя контролируют около 85% мировой добычи (основные игроки - Чили и Аргентина)"

Известно о планах структуры корпорации "Росатом" "Атомредметзолото" реализовать проект по возобновлению производства литиевых концентратов на Завитинском месторождении в Забайкальском крае. Ранее Иркутская нефтяная компания заявляла о проекте извлечения литийсодержащих продуктов из углеводородного сырья с реализацией к 2022 году. Кроме того, "Газпром" и "ИСТ Эксплорейшн" заявили о намерении добывать литий из рассолов на Ковыктинском месторождении газа. Пока развиваются долгосрочные проекты, но ни один из них не будет введен в эксплуатацию в ближайшие 5-10 лет. Поэтому основные объемы сырья промышленность получает за счет импорта. "Сейчас в рамках "дорожной карты" "Росатома" по развитию в стране высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ" одной из целей определено развитие добычи и производство лития в качестве платформы, обеспечивающей масштабное развитие высоких переделов - производство ячеек, модулей, батарей, накопителей энергии, - говорит Виктор Евтухов. - Намечаются проекты по добыче лития из руд Завитинского месторождения и гидроминерального сырья как в России, так и за рубежом".

Пока основным проектом в России, связанным с литием, можно считать созданное "Роснано" в Новосибирске предприятие "Лиотех" для производства промышленных литий-ионных аккумуляторов для нужд энергетики и транспорта. "Есть еще несколько предприятий, способных производить небольшие партии литий-ионных аккумуляторов, в основном для нужд гособоронзаказа. Массовое потребление литий-ионных аккумуляторов для всевозможной бытовой техники и электроники практически полностью обеспечивается за счет импорта, преимущественно из Китая", - подчеркивает Алексей Калачев, эксперт-аналитик "Финам".

Летом "Росатом" подписал с боливийской стороной меморандум о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов в литиевой промышленности. Госкорпорация и минэнерго Боливии намеревались изучить возможности совместной работы по разведке и разработке литиевых месторождений, в том числе в Боливии.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Елена Березина

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"