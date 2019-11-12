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Рубрика: В мире

Киргизию поблагодарили за кречета, подаренного Путиным саудовскому королю

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Киргизию поблагодарили за кречетов, подаренных президентом Владимиром Путиным королю и наследному принцу Саудовской Аравии в ходе официального визита на Ближний Восток. Охотничьих птиц, относящихся к редкому краснокнижному виду, как выяснилось, вырастили в соколином центре, расположенном в Иссык-Кульской области.

Благодарность передал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Как сообщают в госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства республики, он вместе с киргизским коллегой Мирславом Аманкуловым посетил соколиный центр "Мурас", в котором разводят редких птиц.

- Мы отметили вклад центра в сохранение биоразнообразия, что подтверждает факт высокой оценки результатов деятельности уникального предприятия от руководства России, - заявил Дмитрий Кобылкин. - Хочу заверить, что мы намерены развивать и укреплять сотрудничество между нашими странами по данному направлению.

Фото: Соцсети
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Центр "Мурас" является российско-киргизским проектом. Он построен в селе Сары-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области в 2016 году. Общая площадь центра составляет 12 гектаров. В настоящее время здесь содержатся 130 пар соколов.

- Это 260 особей сокола-кречета, корни которых находятся на Камчатке и в других северных территориях России, - сообщил журналистам директор центра Шухрат Разаков. - Тюпский район был выбран местом для их разведения, потому что соответствует ареалу обитания этих птиц: горы, прохлада, летом не бывает жары. Соколы прижились, и мы получили свыше шестидесяти птенцов. Готовим их для охоты и состязаний. Одна из наших соколиных пар выиграла соревнования на скорость в Арабских Эмиратах. От нее мы получили четырех птенцов, двух из которых Владимир Путин и подарил королю Саудовской Аравии и наследному принцу.

В госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства Киргизии утверждают, что в центре планируют увеличить количество соколиных пар - за счет птиц из Аравии и Европы. "В настоящее время ведется строительство дополнительных питомников, - сообщают в ведомстве. - Кроме того, в центре действует инкубатор. В будущем здесь намерены создать соколиную сборную для участия в международных соревнованиях".

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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По словам Дмитрия Кобылкина, опыт, наработки и кадровый потенциал "Мураса" интересен российской стороне, и она намерена взять их на вооружение. Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с руководством Камчатского края готовятся создать международный орнитологический центр репродукции редких исчезающих соколиных пород. Он расположится в Мильковском районе полуострова.

- Планируем, что это будет крупный объект, включающий многофункциональный орнитологический корпус, облеточную башню, перепелиную ферму, блоки питания для соколов, вольеры для молодняка, жилой фонд, станцию техобслуживания и другие корпуса, необходимые для реализации проекта, - сообщил Дмитрий Кобылкин. - Проект был представлен президенту России Владимиру Путину в ходе Восточного экономического форума в сентябре этого года и получил его одобрение.

В мире экс-СССР Киргизия Президент
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