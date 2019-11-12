Кому разрешат поворачивать через сплошную

Экспертный центр Пробок.нет выступил с инициативой разработать новые правила дорожного движения. Удобные.

По словам руководителя центра Александра Шумского, ныне действующие правила, соответствующие венской конвенции 1968 года, безнадежно устарели. Они не учитывают вызовов будущего. Поэтому в них нет сейчас ни гироскутеров, ни моноколес, ни электросамокатов. Уже скоро на дороги выйдут беспилотные автомобили, но их тоже нет в правилах.

Есть у них и другие недостатки. У нас в принципе движение чересчур зарегулировано. Причем регулирование построено на тотальном контроле и регламентации любого движения, поясняет Александр Шумский. Поэтому Россия - мировой лидер по выписанным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Российские водители получают в пять раз больше штрафов, чем европейские. Но не из-за того, что они злостные нарушители. А из-за излишней зарегулированности. У нас порой дороги не видно из-за количества знаков.

Александр Шумский напомнил, что водителям приходится оформлять аварии прямо на дороге. Так прописано в действующих правилах. В результате такого их соблюдения погибает около полутора тысяч человек в год.

Как напомнил руководитель программы "Главная дорога" на НТВ Илья Скрябин, недавно в Пермском крае грузовик сбил насмерть не только участников аварии, но и сотрудников ДПС, которые ее оформляли. Но уже давно есть технологии, которые позволяют оформить аварию автоматически и даже определить виновника.

Вот еще несколько идей, озвученных на представлении проекта. Во многих странах разрешен разворот или поворот через сплошную, например, для заезда во двор. У нас пересекать сплошную строго-настрого запрещено. В результате получаются перепробеги.

Если водитель нарушает правила, возможно, что-то не так с организацией дорожного движения

Необходимо также создать программу лояльности и поддержки участников дорожного движения. Если водитель грубо нарушает - штраф. Но если ведет себя хорошо, то ему должны быть предусмотрены бонусы.

К тому же, если водителю приходится нарушать правила, возможно, что-то не так с организацией дорожного движения.

- Разработка новой концепции правил - это не только сами правила, но и ГОСТы, а также СНИПы, - пояснил Александр Шумский. - На это потребуется год-два. Все это будет вынесено на общественное обсуждение, и мнение общественности будет учтено. А в дальнейшем необходимо прийти к единым мировым или хотя бы европейским правилам.

Как отметил Илья Скрябин, Россия может быть инициатором изменения венской конвенции. А правила необходимо сделать понятными не только юристам, но и обычным людям.

Профессор МАДИ Султан Жанказиев заявил о необходимости изменения системного подхода к организации дорожного движения. Есть проблемы завтрашнего дня: число пешеходов растет во всем мире в геометрической прогрессии. Это тренд. И его нужно учитывать.

Большинство идей касались организации дорожного движения. А для этого не требуется менять правила. Есть закон об организации дорожного движения, есть ГОСТы. Что касается оформления аварий - то тут дело за страховщиками. Как высказался представитель столичного Центра организации дорожного движения Андрей Мухортиков, нет смысла отменять правила. В них стоит инкорпорировать удачные главы.

Напомним, что Пробок.нет был инициатором введения в России экспериментального ГОСТа с уменьшенными дорожными знаками.