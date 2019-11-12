Король Испании прибыл с первым в истории государственным визитом на Кубу

Король Испании Филипп VI стал первым в истории испанским монархом, прибывшим на Кубу с официальным государственным визитом. Самолет с монаршей четой - королем Филиппом VI и его супругой королевой Летисией - приземлился в гаванском аэропорту им. Хосе Марти в понедельник вечером.

Примечательно, что до сих пор Куба оставалась единственной страной Латинской Америки, на чью землю никогда не ступала нога обладателя испанского престола с официальным визитом. В 1999 году сюда приезжал отец Филиппа - Хуан Карлос I, но только тогда этот визит был приурочен к участию монарха в Ибероамериканском саммите и формально не может считаться официальным двусторонним визитом.

Прибытие монаршей особы на Кубу приурочено к празднованию 500-летия со дня основания нынешней столицы острова - Гаваны. Столь громкий визит уже вызвал множество разговоров как в самой Испании, так и во всем мире. Во-первых, он проходит сразу после состоявшихся в минувшие выходные парламентских выборов в Испании. Тем более результаты всеобщего волеизъявления вряд ли дают основание надеяться на скорейшее разрешение политического кризиса и приведут к формированию стабильного правительства.

Но в большей степени обращает на себя международная обстановка вокруг Кубы. Вашингтон продолжает последовательно усиливать блокаду Острова Свободы, вводя все новые санкции. В этих условиях визит короля Филиппа VI несет абсолютно четкий сигнал - Куба продолжает оставаться зоной интересов Испании и Мадрид продолжит развитие отношений с Гаваной несмотря на внешнее давление.

И все же программа визита составлена таким образом, чтобы свести к минимуму политическую составляющую, а на первый план вынести развитие межкультурных и экономических связей. Неспроста запланирована встреча монарха с представителями испанского бизнеса, массово представленными на кубинском рынке. Наглядной демонстрацией присутствия испанцев на Кубе стало выбранное место размещения короля и королевы Испании - они остановятся в одном из лучших отелей столицы Grand Packard, принадлежащего испанской сети Iberostar.

В остальном же запланированы традиционные для подобных визитов мероприятия. Монаршая чета возложит цветы к памятнику национальному герою Кубы, борцу за независимость Хосе Марти, проведет встречу с президентом Мигелем Диасом-Канелем. Кроме того, предусмотрены посещение исторического здания парламента страны - Капитолия, Большого театра, прогулка по улицам кубинской столицы. Запланирована и частная прогулка по старым улочкам Гаваны в сопровождении главного архитектора города Эусебио Леаля. Ну, а спустя два дня король и королева отправятся в первую столицу Кубы - город Сантьяго-де-Куба на востоке страны, где с участием монарха состоятся мероприятия в память об испанских военных, которые погибли во время войны за независимость Острова в 1895-1898 годах.