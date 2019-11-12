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Рубрика: Происшествия

КС РФ не стал рассматривать жалобу родственников Захарченко

Текст: Наталья Козлова
Во вторник одной из самых заметных оказалась новость о том, что Конституционный суд якобы разрешил забирать добро у родственников коррупционеров.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Юридическим языком это звучит не так сурово - высший суд страны не нашел противоречий с Основным законом страны в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети). И не стал рассматривать жалобу от родственников "золотого" полковника полиции Дмитрия Захарченко на то, что у них забрали их имущество, которое, по мнению следствия, куплено на деньги полковника.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Отцу полковника Захарченко сократили срок

Напомним, что еще в 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у близких, родных и знакомых полковника Захарченко огромное количество имущества. Тогда райсуд пришел к выводу, что заработки гражданина Захарченко и членов его семьи не позволяли приобретать дорогостоящие автомобили и недвижимость в таком несметном количестве.

Заявители в КС, в числе которых оказались родители Захарченко, его сестра и бывшие подруги, судя по жалобам, "усомнились в правомерности применения" к ним норм о контроле за расходами чиновников.

Эти граждане упирали на то, что они не госчиновники и поэтому не обязаны подтверждать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество. Главным их аргументом стало следующее утверждение: прямых доказательств, что источником этих средств были незаконные доходы полковника Захарченко, прокуратура представить не смогла.

Ни о запретах, ни о разрешениях на изъятие имущества у родни подследственных и подсудимых в определениях КС не сказано

Но КС отказался рассматривать жалобы родных Захарченко. О чем и написал отказное определение по каждой из этих жалоб. Из этих определений защита заявителей сделала и обнародовала через прессу вывод, что КС объявил о законности изъятия имущества у родни и друзей взяточников. Адвокаты заявили, что подобные дела - это удар по инвестиционной привлекательности России, "поскольку они демонстрируют очень отличное от цивилизованного отношение к институту собственности".

На самом деле, как пояснили корреспонденту "РГ" в Конституционном суде, отказное определение по жалобе родственников Захарченко вынесено на основании уже неоднократно высказанных позиций Конституционного суда по тем жалобам, которые суд получал и в этом, и в прошлых годах. С мнением Конституционного суда по подобным делам можно ознакомиться на его сайте в приложении "Позиция КС". Там, к примеру, есть постановление от 29 ноября 2016 года, а также определения от 9 января 2019 года и 6 июня 2017 года. Ни о запретах, ни о разрешениях на изъятие имущества у родни подследственных и подсудимых в этих документах не сказано.

Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести млрд рублей

Но адвокаты родни Захарченко вольно интерпретировали отказ КС рассматривать их жалобу как разрешение конфисковывать имущество у родственников обвиняемых в коррупции. Однако по существу вопроса, который подняли родственники и знакомые Захарченко, Конституционный суд их дело не рассматривал. Не нашел оснований.

В самом суде корреспонденту "РГ" подчеркнули главное - в этих определениях нет никаких новых позиций главного суда страны, которые можно было бы трактовать так категорично, как это делает сейчас защита Захарченко. Действия адвокатов понятны - защита делает свою работу и рассчитывает на то, что журналисты, с которыми она поделилась своими выводами, не читали сам текст судебного определения.

Все прежние разъяснения КС давал по аналогичным жалобам, например, по делу губернатора Хорошавина.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд Дело о миллиардах полковника Захарченко
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