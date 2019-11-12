КС РФ не стал рассматривать жалобу родственников Захарченко

Во вторник одной из самых заметных оказалась новость о том, что Конституционный суд якобы разрешил забирать добро у родственников коррупционеров.

Юридическим языком это звучит не так сурово - высший суд страны не нашел противоречий с Основным законом страны в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети). И не стал рассматривать жалобу от родственников "золотого" полковника полиции Дмитрия Захарченко на то, что у них забрали их имущество, которое, по мнению следствия, куплено на деньги полковника.

Напомним, что еще в 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у близких, родных и знакомых полковника Захарченко огромное количество имущества. Тогда райсуд пришел к выводу, что заработки гражданина Захарченко и членов его семьи не позволяли приобретать дорогостоящие автомобили и недвижимость в таком несметном количестве.

Заявители в КС, в числе которых оказались родители Захарченко, его сестра и бывшие подруги, судя по жалобам, "усомнились в правомерности применения" к ним норм о контроле за расходами чиновников.

Эти граждане упирали на то, что они не госчиновники и поэтому не обязаны подтверждать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество. Главным их аргументом стало следующее утверждение: прямых доказательств, что источником этих средств были незаконные доходы полковника Захарченко, прокуратура представить не смогла.

Ни о запретах, ни о разрешениях на изъятие имущества у родни подследственных и подсудимых в определениях КС не сказано

Но КС отказался рассматривать жалобы родных Захарченко. О чем и написал отказное определение по каждой из этих жалоб. Из этих определений защита заявителей сделала и обнародовала через прессу вывод, что КС объявил о законности изъятия имущества у родни и друзей взяточников. Адвокаты заявили, что подобные дела - это удар по инвестиционной привлекательности России, "поскольку они демонстрируют очень отличное от цивилизованного отношение к институту собственности".

На самом деле, как пояснили корреспонденту "РГ" в Конституционном суде, отказное определение по жалобе родственников Захарченко вынесено на основании уже неоднократно высказанных позиций Конституционного суда по тем жалобам, которые суд получал и в этом, и в прошлых годах. С мнением Конституционного суда по подобным делам можно ознакомиться на его сайте в приложении "Позиция КС". Там, к примеру, есть постановление от 29 ноября 2016 года, а также определения от 9 января 2019 года и 6 июня 2017 года. Ни о запретах, ни о разрешениях на изъятие имущества у родни подследственных и подсудимых в этих документах не сказано.

Но адвокаты родни Захарченко вольно интерпретировали отказ КС рассматривать их жалобу как разрешение конфисковывать имущество у родственников обвиняемых в коррупции. Однако по существу вопроса, который подняли родственники и знакомые Захарченко, Конституционный суд их дело не рассматривал. Не нашел оснований.

В самом суде корреспонденту "РГ" подчеркнули главное - в этих определениях нет никаких новых позиций главного суда страны, которые можно было бы трактовать так категорично, как это делает сейчас защита Захарченко. Действия адвокатов понятны - защита делает свою работу и рассчитывает на то, что журналисты, с которыми она поделилась своими выводами, не читали сам текст судебного определения.

Все прежние разъяснения КС давал по аналогичным жалобам, например, по делу губернатора Хорошавина.