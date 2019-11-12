Лавров провел встречу с общественными деятелями Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с французскими общественниками в Париже. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в своем Facebook о встрече.

"Вечер Сергей Лавров провел в Париже в компании представителей французского гражданского общества, двери которым гостеприимно распахнула резиденция российского посла", - написала дипломат. На встреча присутствовали также представители оппозиции, передает ТАСС.

По словам Захаровой, на следующий день у министра запланированные официальные мероприятия. Глава российского МИД примет участие во втором Парижском форуме мира, который проводится по инициативе президента страны Эммануэля Макрона. На полях форума запланирована встреча Лаврова с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.