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12.11.2019 17:19
Рубрика: Власть

Маркировку лекарств предлагают внедрить в срок до 1 июля

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен проект о полугодовом переходном периоде для ввода маркировки лекарств в России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На данный момент мониторинг на лекарственном рынке планируется начать с 1 января.

Группа депутатов предлагает вводить систему постепенно - до 1 июля 2020 года. Дополнительное время нужно в целях недопущения срыва поставок лекарственных препаратов, указали авторы - группа депутатов. Дело в том, что только 52% производственных линий оснащены необходимым оборудованием для маркировки, заявили парламентарии. И лишь по 8% препаратов уже внесены данные в систему. Не готовы ни организации оптовой торговли, ни аптеки, ни медицинские организации…

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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- Вызывает беспокойство тот факт, что еще не проводилось полномасштабное тестирование всей системы мониторинга, - добавили инициаторы.

Кабмин, согласно законопроекту, определит порядок внедрения и точные сроки.

Напомним, что пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года, а с октября 2019 года в России маркировка стала обязательной для программы "7 высокозатратных нозологий".

Ранее один из авторов нового законопроекта - первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев - анонсировал инициативу в своей колонке в "РГ".

Он пояснил, что в течение переходного периода все производители, аптеки и медицинские учреждения смогут плавно войти в новую систему: в течение полугода никакие санкции в отношении них применяться не будут. Он также сообщил, что депутаты намерены запросить у правительства информацию о том, какие действия оно предполагает принять, чтобы не допустить существенного удорожания или исчезновения с рынка дешевых лекарств.

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