Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм

Mitsubishi добавил в гамму семиместного минивэна Xpander внедорожную модификацию с приставкой Cross в названии.

Ни фирменной трансмиссии Super Select, ни даже подключаемого полного привода для него не предусмотрено, только передний. Зато клиренс на зависть всем кроссоверам - 225 мм (+20 мм к просвету Xpander). В подспорье на пересеченной местности - защитный обвес по нижнему периметру кузова из неокрашенного пластика. Xpander Cross стандартно комплектуется легкосплавными 17-дюймовыми колесными дисками, рейлингами на крыше для дополнительного багажника и головной оптикой на светодиодах.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Под капотом - безальтернативный 1,5-литровый бензиновый "атмосферник" 4A91 мощностью 110 л.с. и крутящим моментом 145 Нм. Xpander производится на индонезийском заводе в городе Чикаранг.

Минивэн Xpander - третья по продажам модель Mitsubishi: в 2018 году реализовано 104 тысяч машин. Xpander Cross еще больше укрепит позиции модели на рынке. Продажи стартуют 13 ноября, пока только в странах юго-восточной Азии.