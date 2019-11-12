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12 ноября 2019 г.

Закон города Москвы от 30 октября 2019 года № 26 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год"

Дата подписания 30 октября 2019 г.
Опубликован 12 ноября 2019 г.

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" устанавливает в городе Москве величину прожиточного минимума пенсионера в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год.

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год в размере 12 578 рублей.

Статья 2. Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в городе Москве

Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в городе Москве определяются Правительством Москвы.

Статья 3. Признание утратившим силу Закона города Москвы

Признать утратившим силу с 1 января 2020 года Закон города Москвы от 31 октября 2018 года № 22 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год".

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

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