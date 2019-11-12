В Египте раскопали мумию неизвестного животного

Археологическая миссия Министерства по делам древностей Египта при проведении раскопок к югу от Каира обнаружила мумию необычно крупного животного, которое еще предстоит идентифицировать.

Об открытии со ссылкой на Министерство по делам древностей Египта сообщает Associated Press. Находка была сделана в городке Саккара примерно в 30 километрах от Каира. В древности там располагался огромный некрополь.

Сообщается, что при проведении раскопок на этом археологическом участке была найдена необычная мумия. Исследователи считают, что это может быть мумифицированный лев или львица. Впрочем, пока это лишь предположение.

Ученые отмечают, что мумия принадлежит необычно крупному животному. Археологи часто находят в Египте мумифицированных кошек. Мумия льва впервые была найдена в 2004 году. Вероятно, это животное обладало особым сакральным статусом для древних египтян.

Загадочную мумию представят общественности после того, как ее сканируют при помощи специальных радаров. Министерство по делам древностей созовет по такому случаю пресс-конференцию.

Это не первая важная находка в Египте за последнее время. Напомним, в октябре 2019 года неподалеку от Луксора в Долине Царей археологи нашли 30 украшенных яркой росписью деревянных саркофагов времен правления XXII династии фараонов.