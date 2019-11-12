- На самом деле все прозаично. Просто метеорологи привыкли окрашивать карты разными цветами. Если температура ожидается намного выше нормы - цвет на карте красный, чуть холоднее нормы - голубой, сильные холода - синий. А розовый означает - близко или чуть выше климатической нормы.

Как сделан прогноз за столь длительный период? Здесь ученые применяют набор различных методов. Во-первых, в Гидрометцентре есть глобальная модель общей циркуляции атмосферы. С ее помощью мы рассчитываем прогнозы на длительные сроки. А всего в мире работают 12 аналогичных глобальных моделей, которые направляют свои расчеты на предстоящий сезон в единый центр, расположенный в Сеуле. Там данные всех участников сводятся вместе, и строится единый уточненный прогноз, как для всей планеты, так и для отдельных регионов.

Во-вторых, дважды в год мы рассчитываем свои прогнозы на полгода: 15 марта сообщаем данные на вегетационный период, и 15 сентября - на холодное полугодие. Причем каждый месяц эти прогнозы уточняются на следующий календарный месяц.

Здесь надо отметить, что сегодня каждый прогноз состоит из двух частей. Вначале его выдает компьютер, использующий математические модели климата. Это очень сложные расчеты, учитывающие множество параметров климата Земли. И хотя такие модели с каждым годом работают все точнее, но у каждой есть свои "болячки", систематические ошибки. Поэтому в прогноз приходится вмешиваться опытному синоптику, который поправляет компьютер. И уже такой "завизированный" синоптиком вариант становится официальным. А еще применяется метод аналогов, когда компьютер в нашем архиве ищет периоды, похожие на нынешнюю ситуацию.

Вот так, учитывая и совмещая все эти расчеты, появился "розовый" прогноз на эту зиму. Таким цветом на наших картах окрашена большая часть территории России в прогнозах на каждый месяц зимы, вплоть до марта 2020-го. Температура будет близка к климатической норме или чуть выше. Словом, до шуб, а тем более тулупов дело скорее всего не дойдет. Кстати, аномально теплую зиму называют "вишневой". Таких за последние 140 лет в московском регионе было всего четыре.