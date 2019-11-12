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12.11.2019 15:53
Рубрика: В мире

Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю

Текст: Екатерина Забродина

В сети появились многочисленные видео утреннего массированного обстрела израильской территории со стороны сектора Газа. Многие из них опубликованы в микроблогах очевидцев и журналистов в Twitter, а также распространены местными телеканалами.

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Напомним, что атака на южные и центральные районы Израиля началась после того, как ЦАХАЛом (Армией обороны) был ликвидирован лидер террористической группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ). Тогда с территории Газы боевики выпустили по израильтянам около пяти десятков ракет, двадцать из них сумела перехватить израильская система ПВО "Железный купол".

На кадрах видно, как снаряд разрывается прямо на оживленной трассе близ Сдот-Негева. Лишь по счастливой случайности две легковые машины успевают в последние секунды проскочить взрыв, позади них остаются клубы дыма. Местные жители подтверждают, что улицах городов не прекращается вой сирен, а люди прячутся в бомбоубежищах. О раненых и пострадавших пока ничего точно не известно.

В мире Ближний Восток Израиль РГ-Видео
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