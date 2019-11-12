Politico: Трамп на полгода отложит введение пошлин на автомобили из ЕС

Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода. Такую информацию в понедельник распространила газета Politico, ссылаясь на свои источники в Белом доме.

Издание напоминает, что, согласно начатой процедуре рассмотрения возможности введения пошлин на автомобили из ЕС, Трамп должен в среду объявить о своем решении. Американский лидер решил отложить введение пошлин. Однако данное решение не окончательное, подчеркивает издание.

Еще в мае глава Белого дома заявил о том, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС представляет угрозу для нацбезопасности США. Тогда президент поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру обсудить торговое соглашение с Брюсселем и доложить о результатах через 180 дней. Этот срок истекает в среду. Переговоры с ЕС пока не привели к результатам, в основном из-за отказа сообщества обсуждать импорт американской сельхозпродукции, пишет ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе Борис Джонсон попросил Дональда Трампа не вводить пошлины на поставляемые в США европейские автомобили. Свою просьбу британский премьер озвучил во время телефонного разговора с президентом США.