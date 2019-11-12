Росфинмониторинг совместно с Казначейством России запускают систему мониторинга за движением денег в рамках национальных проектов, она позволяет контролировать выделяемые средства и выявлять недобросовестных исполнителей. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В начале встречи Владимир Путин напомнил, что просил выстроить работу по контролю за денежными средствами, которые направляются в рамках программ по нацпроектам. "Действительно, было ваше поручение нам совместно с Казначейством запустить механизм мониторинга за национальными проектами. На сегодняшний день механизм такой отлаживается", - сообщил Юрий Чиханчин. "Мы вышли на категорию выявления так называемых недобросовестных исполнителей, и вышли на три формы взаимодействия: это профилактические факторы, когда мы не даем просто деньги растащить; препятствующие, то есть расторгаются договоры, контракты; и пресекающие - это уже уголовные дела", - пояснил он.

Отработана группа критериев, позволяющих "увидеть" исполнителя, продолжил докладчик. Создана единая оценка рисков совместно с ФАС, Казначейством и налоговыми службами. Разработана таблица с раскладкой по каждому нацпроекту, по министерствам и ведомствам. "И мы видим движение: сколько выделилось средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по кассе. А желтое - это количество исполнителей, которые попали в зону риска, требуют особого внимания. К сожалению, здесь есть по ряду направлений все-таки довольно высокий процент, и мы сейчас по ведомствам, непосредственно по каждому направлению работаем", - сказал Чиханчин.

Росфинмониторинг видит движение: сколько выделено средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло по кассе

"Мы практически еженедельно делаем сверку и доводим до заинтересованных ведомств, в итоге совместно с Генеральной прокуратурой, ФСБ, Казначейством выявляем эти узкие места и стараемся туда пройти", - отметил глава Росфинмониторинга. Выделены основные направления. Это нацпроект "Экология" - как пионерный, его разбили по направлениям, например, "Озеро Байкал", "Чистая среда" и так далее. Еще один проект сделан совместно с Тульской областью - указаны проблемные зоны по каждому нацпроекту. "Совместно с ФАС, ФСБ мы отработали по "Здравоохранению", по покупке, медицине Московской области: порядка 450 млн - расторгнуты контракты с недобросовестными исполнителями, - сообщил докладчик. - Аналогичная ситуация в Крыму, Севастополе. Тоже такая же проведена работа, и там тоже порядка 400 млн. И уже есть, к сожалению, уголовные дела там, где национальные проекты идут".

Чиханчин назвал основные проблемы по нацпроектам. Самое главное - отсутствует единая "окраска" движения денег. "У нас там несколько форм денег: есть бюджетные, региональные, местные, субсидии и так далее", - пояснил он. Вопрос "окраски" прорабатывается с Казначейством, тогда будет проще отслеживать. Вторая проблема - нет единой ведомственной базы, которая бы позволяла при выходе на конкурсы увидеть недобросовестных исполнителей. Здесь идет работа с ФАС. И третий блок - отсутствие общей автоматизации. "Если мы с Казначейством сегодня вышли на обмен информацией, он у нас практически ежедневно, в онлайн-режиме, то с другими ведомствами такого механизма пока нет", - констатировал он.

"По мере того как будет ситуация развиваться, мне регулярно докладывайте", - резюмировал Путин.

Глава Росфинмониторинга рассказал также о проделанной Россией работе по формированию системы борьбы с отмыванием денег. Эти усилия были позитивно оценены Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Наша страна вошла в пятерку ведущих.