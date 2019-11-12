Путину рассказали о проблемах по нацпроектам

По результатам мониторинга нацпроектов выявились три проблемы. О том, как идет работа в этой сфере, шла речь на встрече президента с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Владимир Путин попросил рассказать о работе по контролю за денежными средствами, которые направляются в рамках программ по нацпроектам.

Но Юрий Чиханчин начал с отчета Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). "Работа длилась почти полтора года, это четвертая оценка России", - сообщил он. Удалось успешно защитить отчет и наша страна вошла в "пятерку" ведущих. "Очень большой политический прессинг был, но мы все с достоинством прошли, разобрались с экспертами непосредственно здесь и доказали, что российская система совершенна. Есть ряд замечаний, но это рабочие замечания", - уточнил чиновник.

Оценщики сказали, что Россия понимает риски антиотмывочной системы, и есть политическое решение, очень хорошее на национальном уровне взаимодействие между ведомствами, передал докладчик. "Хорошо выстроена нормативная база по борьбе с терроризмом, и мы сегодня вышли на работу все-таки по прозрачности финансовых организаций и в целом бизнеса. Эта работа по бенефициарам отмечена", - сообщил он. Особое внимание было обращено на организацию работы по контролю за расходами бюджетных средств и автоматизации процессов. Ряд направлений требует доработки, создана межведомственная комиссия.

Затем Чиханчин доложил о мониторинге нацпроектов. "Мы вышли на категорию выявления так называемых недобросовестных исполнителей, и вышли на три формы взаимодействия: это профилактические факторы, когда мы не даем просто деньги растащить; препятствующие, то есть расторгаются договоры, контракты; и пресекающие - уже это уголовные дела", - пояснил он. Отработана группа критериев, позволяющих "увидеть" исполнителя, продолжил докладчик. "Создана единая оценка рисков совместно с ФАС, Казначейством и налоговыми службами", - заметил он.

Разработана таблица с раскладкой по каждому нацпроекту, по министерствам, по ведомствам. "И мы видим движение: сколько выделилось средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по кассе. А желтое - это количество исполнителей, которые попали в зону риска, которые требуют особого внимания, работы. К сожалению, здесь есть по ряду направлений все-таки довольно высокий процент, и мы сейчас по ведомствам, непосредственно по каждому направлению работаем", - сказал Чиханчин.

"Мы практически еженедельно делаем сверку и доводим до заинтересованных ведомств, в итоге совместно с Генеральной прокуратурой, с ФСБ, с Казначейством выявляем эти узкие места и стараемся туда пройти", - сообщил чиновник. Выделено два основных направления. Первое - нацпроект "Экология" - как пионерный, его разбили по направлениям, например, "Озеро Байкал", "Чистая среда" и так далее. "И у нас есть конкретное количество исполнителей, которое сегодня в процентном выражении вызывает вопросы, и по конкретному исполнителю мы видим по округам раскладку. В дальнейшем мы планируем при необходимости передавать основным держателям по национальным проектам, полпредам и, если есть необходимость, министрам, можем губернаторам", - отметил Чиханчин. Второй проект сделан совместно с Тульской областью - указаны проблемные зоны по каждому нацпроекту.

"Совместно с ФАС, ФСБ мы отработали по "Здравоохранению", по покупке, медицине Московской области: порядка 450 млн - расторгнуты контракты с недобросовестными исполнителями, - сообщил докладчик. - Аналогичная ситуация в Крыму, Севастополе. Тоже такая же проведена работа, и там тоже порядка 400 млн. И уже есть, к сожалению, это печально, но появились уголовные дела там, где национальные проекты идут".

Чиханчин назвал основные проблемы по нацпроектам. Самое главное - отсутствует единая "окраска" движения денег. "У нас там несколько форм денег: есть бюджетные, региональные, местные, субсидии и так далее", - пояснил он. Вопрос "окраски" прорабатывается с Казначейством - тогда будет проще отслеживать. Вторая проблема - нет единой ведомственной базы, которая бы позволяла при выходе на конкурсы увидеть недобросовестных исполнителей. Здесь идет работа с ФАС. "То есть раз не видят, тогда непонятно, кто приходит, и уже потом приходится вдогонку разбираться с каждым", - посетовал Чиханчин. И третий блок - отсутствие общей автоматизации. "Если мы с Казначейством сегодня вышли на обмен информацией, он у нас практически ежедневно, в онлайн-режиме, то с другими ведомствами такого механизма пока нет", - констатировал он.

"По мере того, как будет ситуация развиваться, мне регулярно докладывайте", - резюмировал Путин.