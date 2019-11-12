Редкое природное явление украсило побережье Финляндии

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Snow ball sea. Lumipallomeri. 3.11.2019, Hailuoto, Marjaniemi, Finland. #sea #meri #hailuoto #marjaniemi #ylesaa #mtvsaa #yleluonto #uusiluontokuva #ig_finland #igscandinavia #olympussuomi #finland_photolovers #finland_frames #beautiofsuomi #ig_naturelovers #naturephotography #natureperfection #top_world_nature #suomenluonto #thebestoffinland #forecasuomi #pohjoisenluontokuvaajat #thisisfinland
Фотограф-любитель Ристо Маттила в минувшее воскресенье сфотографировал необычайный пейзаж на западном побережье Финляндии, на небольшом острове Хайлуото: пляж был усыпан тысячами ледяных яиц. У этого редкого феномена есть научное объяснение, связано оно с погодными условиями.
Маттила почти четверть века живет у моря, но он никогда не видел ничего подобного: некоторые ледяные овалы были идеальной формы, размером с обычное куриное яйцо, другие - как футбольные мячи.
Но как возникли эти странные ледяные овалы и шары?
По словам Джуни Вайнио из Финского метеорологического института, чтобы такие яйца сформировались, должны быть определенные условия. Во-первых, температура воды и воздуха - около нуля градусов по Цельсию, во-вторых - мелкий пляж и сильный ветер. Когда небольшой слой льда образуется вокруг гальки или куска дерева, он равномерно увеличивается благодаря плавным движениям волн: новые слои воды замерзают на поверхности - так образуется шар.
Подобное природное явление поразило в 2016 году жителей села Ныда в ЯНАО: крупные ледяные шары усыпали побережье села. Похожее явление наблюдалось на озере Мичиган в США.
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Ice eggs in Hailuoto Marjaniemi Finland. The Biggest of eggs was about size of a football. #hailuoto #marjaniemi #ylesaa #mtvsaa #iltasanomat #yleluonto #ig_finland #igscandinavia #thisisfinland #olympussuomi #photoarena_nature #suomenluonto #pohjoisenluontokuvaajat #kaleva #earth_shotz #earthpix #splendid_earth #bestnatureshot #main_vision #planet_eart_shots #guardian #bbcnews #yleluonto