Редкое природное явление украсило побережье Финляндии

Фотограф-любитель Ристо Маттила в минувшее воскресенье сфотографировал необычайный пейзаж на западном побережье Финляндии, на небольшом острове Хайлуото: пляж был усыпан тысячами ледяных яиц. У этого редкого феномена есть научное объяснение, связано оно с погодными условиями.

Маттила почти четверть века живет у моря, но он никогда не видел ничего подобного: некоторые ледяные овалы были идеальной формы, размером с обычное куриное яйцо, другие - как футбольные мячи.

Но как возникли эти странные ледяные овалы и шары?

По словам Джуни Вайнио из Финского метеорологического института, чтобы такие яйца сформировались, должны быть определенные условия. Во-первых, температура воды и воздуха - около нуля градусов по Цельсию, во-вторых - мелкий пляж и сильный ветер. Когда небольшой слой льда образуется вокруг гальки или куска дерева, он равномерно увеличивается благодаря плавным движениям волн: новые слои воды замерзают на поверхности - так образуется шар.

Подобное природное явление поразило в 2016 году жителей села Ныда в ЯНАО: крупные ледяные шары усыпали побережье села. Похожее явление наблюдалось на озере Мичиган в США.