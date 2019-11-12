"Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности за подмену кота

Авиакомпания "Аэрофлот" в качестве наказания решила исключить пассажира из программы лояльности за провоз кота, вес которого превысил допустимо разрешенный уровень, в салоне самолета.

Ранее Михаил Галин на своей странице в Facebook сообщил, что ему пришлось сдать билет на рейс Москва - Владивосток, так как сотрудники "Аэрофлота" отказали в провозе кота по кличке Виктор в салоне судна из-за превышения допустимого веса животного: 10 килограммов вместо разрешенных 8. Впоследствии пассажир нашел кошку, по расцветке похожую на Виктора, представил ее на взвешивание и после процедуры поменял на своего кота, благодаря чему успешно смог провести животное в салоне другого рейса "Аэрофлота" в пункт назначения.

Авиакомпания провела служебное расследование инцидента, по результатам которого был сделан вывод, что "пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа". В частности, не сдал животное весом более восьми килограммов для перевозки в багаж и вынимал его из контейнера на борту, умышленно нарушив правила. Информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения.

"В связи с выявленным нескольких фактов целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки "Аэрофлот" принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника - закрыт", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

В "Аэрофлоте" отметили, что придерживаются строгой дисциплины на всех этапах выполнение полета, что является ключевым условием "для успешного выполнения работ по воздушным перевозкам, обеспечения безопасности и регулярности полетов воздушных судов".