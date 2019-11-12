Костромские похоронщики признали подброс отходов в гробы

Сотрудники костромского похоронного бюро, уличенные в нарушении правил захоронения одиноких стариков, признали подброс биологических отходов в чужие гробы.

Как сообщает прокуратура области, в октябре этого года в СМИ появилась информация о том, что на одном из костромских кладбищ сотрудники частного похоронного бюро тайно подкладывали биологические отходы - ампутированные во время операций руки и ноги - в могилы одиноких стариков. Тела умерших, не востребованные родственниками, поступали в ритуальное агентство из местного дома-интерната.

- Прокуратурой области проведена проверка по информации, опубликованной в СМИ и сети Интернет, о нарушениях в сфере похоронной деятельности. Установлено, что факт захоронения ООО "Федеральный похоронный дом" трупа совместно с медицинскими отходами, заснятый в видеоролике, распространенном в сети Интернет, имел место в 2018 году, - сообщили в надзорном ведомстве.

Как пояснила "РГ" помощник прокурора города Костромы Ольга Густова, по существующим нормам и правилам, захоронением биологических отходов, образующихся после операций в больницах, должны заниматься либо сами медучреждения, либо специализированные организации, с которыми у больниц заключены договоры.

- У первой горбольницы Костромы был договор с фирмой ООО "МОМ", а у них - с аффилированной организацией ООО "Федеральный похоронный дом". Они должны были забирать отходы в больницах и расписываться в журнале с указанием объема, а затем отчитываться о произведенном захоронении. Однако отчеты не предоставлялись, а больница их не требовала, хотя они должны требовать документы об утилизации медотходов в соответствии с санитарными требованиями, - рассказала Ольга Густова.

Она уточнила, что биологические отходы можно хоронить на кладбище. Для этого на погосте на улице Магистральной в Костроме выделена специальная секция № 24. На кладбище ведется книга учета всех машин, которые въезжают на погост, и указывается информация об объемах захоронений.

- Была произведена сверка. Выяснилось, что инцидент имел место в мае 2018 года, когда хоронили двух одиноких людей. Ни в это время, ни в ближайшую неделю биологические отходы по документам не захоранивались. Прокурором города Костромы внесено представление директору ООО "Федеральный похоронный дом", которое рассмотрено, доводы признаны обоснованными, - пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве пояснили, что эксгумацию тел решили не проводить из уважения к покойным. В прокуратуре также добавили, что действующим законодательством не предусмотрено ни административной, ни уголовной ответственности за нарушение закона "О погребении и похоронном деле" в части достойного отношения к умершему.

- Если бы отходы не подкинули в гроб, а свалили в лесу, и при этом бы кто-то пострадал, то ответственность наступила бы, вплоть до уголовной. Если бы у людей были родственники, они могли бы обратиться в суд взыскать моральный вред. Закон довольно старый, в нем очень много моментов не урегулировано. Это дает возможность недобросовестным фирмам уходить от ответственности, скандалы возникают часто. Наша задача - проследить, чтобы подобных нарушений впредь не допускалось. Если требование представления не будет исполнено - ответственность наступит, - рассказала Ольга Густова.

Сейчас больница расторгла с ритуальным агентством договор на перевозку медицинских отходов. Аналогичные проблемы с документацией об утилизации медотходов обнаружились и в бывшей второй горбольнице Костромы. Главврачам обоих медучреждений прокуратура внесла представления, в которых потребовала устранить нарушения. Опросить работников ритуальной фирмы, участвовавших в телесюжете и в захоронениях, во время проверки не удалось: к моменту начала разбирательства сотрудники из похоронного бюро уволились.