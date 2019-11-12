В МИД РФ выразили сожаление в связи с решением Израиля выдать Буркова США

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с временным поверенным в делах Израиля в Москве Яковом Ливне высказал крайнее сожаление решением израильских властей выдать россиянина Алексея Буркова США. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Встреча Богданова и Ливне прошла во вторник в Москве. Отмечается, что состоялся обмен мнениями по ключевым региональным проблемам с акцентом на осложнение ситуации в палестино-израильских делах, обсуждались также некоторые актуальные вопросы двусторонней российско-израильской повестки дня.

В МИД подчеркнули, что Израиль решил выдать Буркова США "вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину. "Такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем", - заявили представители российской стороны в ходе встречи.

Алексей Бурков был арестован в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В Соединенных Штатах его подозревают в киберпреступлениях. Запрос на экстрадицию в израильский минюст направляли США и Россия. В ночь на вторник стало известно, что власти Израиля начали экстрадицию россиянина в США.