В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек

В Твери загорелись Морозовские казармы. Фото и видео РИА Новости pic.twitter.com/sD9BKpGVDE — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 12, 2019

В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм. Жильцы были эвакуированы.

В ГУ МЧС по Тверской области рассказали, что сообщение о возгорании дома на улице Двор Пролетарки поступило в 15:17. На месте пожара работают отделения пожарно-спасательных частей № 2, 4, 3, 72, специализированная пожарно-спасательная часть, дежурная смена службы пожаротушения, оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях.

- По последним данным, из здания эвакуировано 35 человек. В доме три этажа, горит третий. Место пожара оцеплено сотрудникам полиции, - сообщила официальный представитель ГУ МЧС по региону Наталья Козырева.

О причинах возгорания информации пока нет. Есть ли пострадавшие, тоже неизвестно.