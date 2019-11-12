Не успели северные области ЦФО полностью ликвидировать последствия урагана, бушевавшего в ночь на 28 октября, когда сотни населенных пунктов остались без света, а десятки домов - без крыш, как на те же регионы обрушилась новая напасть - проливные дожди, из-за которых реки начали выходить из берегов, ломая мосты и дороги.

С начала ноября в Костромской области выпало более половины месячной нормы осадков. В результате уровень воды в Буе поднялся более чем на три метра, в Чухломе разлившаяся Вига затопила мост, отрезав от "большой земли" четыре деревни. У населенного пункта Панкратово вода размыла дорогу, в образовавшуюся трехметровую промоину провалился автомобиль вместе с тремя пассажирами. К счастью, люди не пострадали. В Пыщугском районе подтоплен участок дороги у моста через реку Ветлугу. В Кадыйском районе из-за половодья пришлось разобрать мост через реку Немда. В Костроме частично затоплены участки на территории поселков "Волжский" и "Первый". Режим повышенной готовности в регионе ввели 5 ноября.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Солигаличе, где 6 ноября оказались подтоплены 38 приусадебных участков и несколько жилых домов. Туда были направлены оперативные группы спасателей. были подготовлены пункты временного размещения. В результате в городе объявили режим ЧС и провели эвакуацию людей и домашних животных. Чтобы исправить ситуацию, власти обратились в Росводресурсы с предложением увеличить сброс воды на Нижегородском гидроузле.

В Ярославской области, по данным регионального ГУМЧС, от ноябрьских дождей больше всего пострадали северные районы, где "поднялись" малые реки.

- Ситуация была тревожная. В северных районах области за два - три дня выпала месячная норма осадков. А поскольку до этого были заморозки и почва подмерзла, вода не столько впитывалась в землю, сколько растекалась по ней. Поэтому начался резкий подъем уровня воды в реках, некоторые поднялись на метр - полтора, - объяснил причину осеннего паводка заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов.

По словам полковника Белоусова, вода в реке Сутке возле села Харинское в Мышкинском районе поднялась выше расположенного там автомобильного моста примерно на 20 сантиметров. В Тутаевском районе, у деревни Тимоханово, под воду ушел пешеходный мост через реку Ить: и хотя вода пошла на спад, людям пока приходится добираться до благ цивилизации по более длинной дороге.

В ряде сельских поселений Пошехонского района, где, кстати, введен режим повышенной готовности, подтоплены несколько жилых домов. Несмотря на то, что угрозы для жизни людей не было, 84-летнюю одинокую жительницу Пригородного поселения, чей дом оказался в зоне паводка, администрация на всякий случай эвакуировала к родственникам.

Пострадали и автодороги - в Пошехонском, Брейтовском, Мышкинском, Угличском районах. Для восстановления движения на дороге Мышкин - станция Волга у деревни Тараканово под дорожным полотном, например, пришлось установить дополнительную трубу для свободного оттока воды. Но на месте, сообщает правительство области, все равно продолжают дежурить дорожные службы с запасом песка и гравия.

Отрезок трассы между деревнями Деревково и Старое Почвино в прямом смысле ушел из-под ног и колес - рухнул в протекавший под ним ручей

Чтобы минимизировать последствия циклона, Рыбинская ГЭС с 7 ноября, по информации Ярославского ГУМЧС, примерно в полтора раза увеличила сбросы.

- Увеличены сбросы с Рыбинского водохранилища, а значит, проход воды из рек, впадающих в водохранилище, будет более свободным, подпор уменьшится. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время обстановка на реках улучшится, - говорит Артем Белоусов.

Расположенные вдоль Волги населенные пункты пострадать при этом не должны. В спасательном ведомстве пояснили, что уровень воды в Волге сейчас высокий, но все же не критично высокий, то есть река способна пропустить через себя весь увеличенный объем воды. В зону риска может попасть, по прогнозам, только набережная Рыбинска, построенная когда-то ниже определенных отметок: она периодически затапливается во время повышенных сбросов с Рыбинской ГЭС.

В Тверской области от циклона тоже пострадали в основном северные и северо-восточные районы. Подтоплены, а местами серьезно повреждены оказались дороги в Лихославльском районе, под Весьегонском, Удомлей, Кашином и Вышним Волочком: отрезки дорожного полотна в некоторых местах буквально смыло водой.

Самой сложной оказалась ситуация на дороге, идущей от федеральной трассы М-10 до деревни Гирино под Вышним Волочком,: отрезок между деревнями Деревково и Старое Почвино в прямом смысле ушел из-под ног и колес - рухнул в протекавший под ним ручей. К счастью, к человеческим жертвам ни в этом месте, ни в других непогода не привела, но предстоит масштабное восстановление дорожной инфраструктуры.

Жителям деревень, оказавшихся "за провалом", чтобы добираться до Вышнего Волочка, нужно делать многокилометровый крюк, огибая Мстинское водохранилище. Стоит это, сообщают они в соцсетях, 1000 рублей в одну сторону на такси: другого транспорта нет. Вся надежда на власти, пообещавшие обеспечить транспортное сообщение с отрезанными паводком деревнями.

Для ликвидации последствий непогоды в регионе создан оперативный штаб. Причем губернатор Игорь Руденя потребовал привести в порядок все поврежденные дороги в недельный срок.

По информации облправительства, 7 ноября уже был обеспечен проезд по поврежденным паводком дорогам на границе Лихославльского и Спировского районов, а также под Весьегонском, Кашином и Удомлей. Чуть позднее было полностью возобновлено движение по направлению Вышний Волочек - Бежецк - Сонково.

Что касается участка дороги, рухнувшего в ручей у деревни Деревково под Вышним Волочком, то для его восстановления создана отдельная оперативная группа с привлечением специалистов Тверского водоканала. Как пояснили в облправительстве, она должна будет "обследовать территорию и определить обстоятельства накопления воды, которые привели к повреждению автодороги".

Впрочем, местные жители говорят, что они неоднократно сообщали об аварийном состоянии пострадавшего участка, и перед ЧП там работали дорожники...

- Была дорога, только отремонтированная полностью, новое полотно. Внизу ручей. Местные говорили давно о проблеме, это не природа. Посмотрите фото: асфальт, а под ним песочек. Вчера дорожники там работали, потом прорвало, - написала в сообществе "Вышний Волочек" в соцсети Марина Колос.

После ЧП в Вышневолоцком городском округе власти региона заявили о намерении требовать с подрядных организаций предоставления полного фотоотчета о состоянии всех водопропускных сооружений при подготовке дорог к осенне-зимнему и весеннему периодам. А также о необходимости планировать пропускную способность таких сооружений, исходя из максимального потока воды.

Комментарий

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

- Наша задача - реально оценить обстановку и в кратчайшие сроки с использованием современных технологий восстановить дорожное полотно и систему пропуска воды. В процессе проведения работ необходимо обеспечить транспортное сообщение населенных пунктов и бесперебойную работу экстренных служб. Согласовать временные маршруты скорой помощи, МЧС, полиции, школьных автобусов, обеспечить снабжение местных жителей продуктами питания.