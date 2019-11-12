Когда судья сам пытается выступить экспертом-техником, это приводит к неожиданным результатам. В итоге в простом с виду деле приходится разбираться Верховному суду. А дело в том, сколько должны заплатить автовладельцу, чья машина въехала в открытый на дороге люк. Полную сумму ущерба или в урезанном виде?

Открытые люки на наших дорогах дело хоть и банальное, но всегда неприятное. Обязательно в них кто-нибудь попадет. То ребенок зазевавшийся, то автомобилист разогнавшийся. И это давно никого не удивляет. И практика у судов сложилась определенная. Раз уж оставил владелец колодца на дороге открытый люк, ничем не огородив, то будьте добры возместить причиненный ущерб. Но, несмотря на сложившуюся практику, владельцы люков и колодцев, а также прочих дорожных ям старательно пытаются в судах отбиться от возмещения ущерба или хотя бы снизить его размер. Иногда им это удается. Но в ситуации, которая произошла в Орле, сделано это было странным образом.

В суд с иском к коммунальному хозяйству и водоканалу обратился владелец автомобиля Коляда. Дело в том, что водитель, управляя его машиной 5 января прошлого года, въехал в открытый люк смотрового колодца, расположенного прямо на проезжей части.

В результате восстановление автомобиля, стоимость которого была оценена в 1,4 миллиона рублей, обошлось автовладельцу почти в миллион. Собственно, эти деньги он и требовал взыскать с "Орелводоканала".

Районный суд назначил экспертизу, но к этому моменту останки автомобиля были проданы. Поэтому экспертиза проводилась по акту осмотра автомобиля. Эксперт признал, что повреждения получены именно в результате наезда на такое препятствие. Суд, в свою очередь, пришел к выводу, что материальный ущерб причинен Коляде в результате ненадлежащего выполнения ответчиком своих обязанностей по содержанию расположенного на проезжей части люка смотрового колодца. И обязал возместить пострадавшему ущерб полностью.

Но ответчик подал апелляцию. Суд апелляционной инстанции подтвердил: ущерб причинен из-за неисполнения своих обязанностей Сотрудниками "Орелводоканала". Но назначил новую техническую экспертизу, которая подтвердила соответствие повреждений. Однако суд в два раза снизил сумму выплаты, ссылаясь на грубую неосторожность водителя.

Водитель в шоке катится на неуправляемом автомобиле, который тормозит днищем. И этот остановочный путь суд сравнивает с показаниями экспертов

А вот с этим уже не согласился Верховный суд. Дело в том, что в экспертизе было указано: при скорости 40 км/ч остановочный путь автомобиля составляет 48 м, при скорости 60 км/ч - 95 м.

Апелляционный суд указал, что если остановочный путь будет больше расстояния, на которое удалился автомобиль от места наезда на препятствие в момент возникновения опасности для движения, то это будет свидетельствовать о том, что водитель автомобиля не располагал технической возможностью предотвратить его торможением. И наоборот, если остановочный путь меньше расстояния удаления автомобиля от люка, это будет свидетельствовать о том, что водитель располагал технической возможностью остановится.

Но, несмотря на это собственное свое указание, суд апелляционной инстанции исходил не из остановочного пути автомобиля в момент возникновения опасности для движения, а из расстояния от места наезда на люк до полной остановки автомобиля.

То есть суд перевернул все с ног на голову. Машина влетела в люк, оторвала подвеску, водитель в шоке катится на неуправляемом автомобиле, который тормозит днищем. И этот остановочный путь суд сравнивает с показаниями экспертов.

Именно на такое вольное обращение с экспертизой указал Верховный суд, отправляя дело на новое рассмотрение.

Верховный суд также напомнил, что в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса вред, причиненный личности или имуществу, подлежит возмещению в полном объеме тем, кто его причинил. Но согласно пункту 2 статьи 1083 ГК, если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен. Обязанность доказать наличие грубой неосторожности возложена на причинителя вреда.

Согласно пункту 10.1 Правил дорожного движения при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки. Однако заметить открытый люк на дороге - дело не из простых. Чаще всего водитель просто не может обнаружить такое препятствие до тех пор, пока не подъедет вплотную.

Так что ямы, открытые люки, неожиданные островки безопасности, если они ничем и никак не обозначены на дороге, просто невидимы для водителя, который не ожидает таких сюрпризов на дороге. Пострадавшему от таких напастей положено полное возмещение ущерба.