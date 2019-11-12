В Тольятти "АвтоВАЗ" презентовал комплектации новой Lada Vesta c автоматической трансмиссией Jatco и назвал стартовую цену ожидаемой новинки - от 736 900 рублей.

Доплата за двигатель и трансмиссию - 50 тысяч. Это будет один из самых доступных автомобилей в своем классе. Продажи стартуют до конца ноября. Автомобиль уже поступает дилерам.

"Автомат" получили все модели бестселлера "АвтоВАЗа", кроме спортивной. Он идет в паре с 113-сильным двигателем H4M.

Бонусом к новому двигателю производитель дает расширенный список оборудования.

Впервые на Lada "АвтоВАЗ" установил зеркала с электроприводом складывания. Водитель может управлять ими как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери. Кроме того, в списке оборудования на Lada Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.

На базовом седане в комплектации Classic с пакетом Start Plus в комплект оборудования входят кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, две подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров.