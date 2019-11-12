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Проект: В регионах

Игнатьев призвал глав городов усилить работы по благоустройству

Текст: Сергей Кирсанов
Руководству муниципалитетов, получивших низкий балл в индексе качества городской среды регионов России, необходимо проанализировать причины отставания и мобилизовать ресурсы, чтобы в дальнейшем проводить благоустройство на более качественном уровне.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Об этом заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев на еженедельной планерке. Развитие городской среды в регионе стало одной из тем совещания.

На минувшей неделе Чувашия стала лидером в ПФО по доле благоустроенных городов в трех категориях - крупные, средние и малые города. Соответствующий рейтинг, напомним, опубликовал минстрой РФ.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Алексея Грищенко, индекс сформирован в отношении шести городских пространств - жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство и прилегающие пространства.

Оценка 1114 российских городов была проведена на основе данных 2018 года. Чтобы попасть в число населенных пунктов с благоприятной городской средой необходимо было получить минимум 180 баллов. Пять из девяти городов Чувашии успешно преодолели эту отметку. Это стало лучшим показателем в Приволжском федеральном округе.

Игнатьев отметил, что результаты рейтинга минстроя РФ свидетельствуют, что в республике создаются одинаковые условия для развития всех городов.

- Наша задача - развивать все муниципалитеты. И с этой задачей мы справляемся, - подчеркнул глава региона.

Средний балл по всем городам Чувашии составил 179 баллов и сложился выше среднего по субъектам ПФО на 16 пунктов. По данным рейтинга, лучше всего в республике обстоят дела с жильем и общегородскими пространствами. Кроме того, учтен положительный опыт республики в области утилизации твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта "Экология".

Фото: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии
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Кроме того, Чувашия лидирует в ПФО по доле благоустроенных городов в трех категориях - крупные, средние и малые города. Лидером в регионе стали Чебоксары (205 баллов), следом идут город Канаш (201 балл), Ядрин (193 балла), Алатырь (183 балла) и Новочебоксарск (180 баллов).

Отдельное внимание Игнатьев уделил Новочебоксарску - второму по величине и экономическому потенциалу городу региона, где планируется создание территории опережающего социально-экономического развития.

- У Новочебоксарска есть все возможности для того, чтобы стать лидером по качеству городской среды, - отметил глава Чувашии.

Отметим, что индекс качества городской среды разработан, чтобы выработать рекомендации по улучшению пространств в населенных пунктах. Он формируется на основе данных государственной статистики, геоинформационных систем, порталов "Реформа ЖКХ" и "ГИС "ЖКХ", а также информации из социальных сетей. Результаты индекса также используются для определения размера субсидии из федерального бюджета на поддержку госпрограмм и муниципальных программ по формированию современной городской среды.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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