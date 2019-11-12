В Омске простились с заслуженным тренером РФ Владимиром Ивановым

Сегодня в Омске похоронили заслуженного тренера России Владимира Иванова, скончавшегося на 84-м году жизни. Легендарный наставник по легкой атлетике подготовил более 30 призеров чемпионатов страны и участников Олимпийских игр.

Владимира Иванова похоронили на Ново-Южном кладбище Омска. Представители минспорта Омской области выразили соболезнования родным и близким тренера.

- Владимир Петрович внес существенный вклад в подготовку спортсменов высокого класса, - сообщает минспорта Омской области. - Среди его воспитанников более 50 мастеров спорта России, шесть мастеров спорта международного класса, некоторые из них уже сами являются известными тренерами.

В числе атлетов, которых тренировал Иванов, - знаменитые спортсмены Валентин Нарежный, Виталий Тиссен, Надежда Палеева.