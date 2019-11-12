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12.11.2019 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей девушки

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения на Ставрополье 16-летней девушки. Об этом во вторник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Как сообщалось ранее, девочка-подросток в понедельник утром ушла из дома в школу и домой уже не вернулась. Ее родители обратились в полицию. Сами же они заявляют, что никаких скандалов дома незадолго до ее исчезновения не было. Только лишь ученица пропускала дополнительные занятия в школе, а чем и состоялся разговор накануне ее исчезновения.

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Сейчас поисками пропавшей занимаются полиция, следователи, поисковый отряд "Лиза Алерт" и добровольцы. Сообщается, что в лесополосе возле Ставрополя обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон. Предположительно, он принадлежал несовершеннолетней.

Ход расследования сейчас контролирует руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов. Он выехал на места, где нашли телефон и ведутся поисковые и следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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