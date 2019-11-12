Все началось с противостояния врио директора школы Нины Симановой и чиновников из Тосненского районного комитета образования. Общественности стало известно, что на добротное трехэтажное здание школы "положил глаз" местный бизнес. Ведь оно стоит прямо на трассе Москва - Санкт-Петербург. Из школы может получиться прекрасная гостиница для дальнобойщиков со всем темным набором сопутствующих услуг. А 76 учеников, что ж, раскидают по другим школам района. Такая перспектива не устраивала ни педагогический коллектив, ни родителей, ни простых жителей села. Ушаки бурлили. Корреспондент "Российской газеты" приезжал в школу аж два раза за этот год. Руководство района на сельском сходе клятвенно заверило ушакинцев, что школу не закроют. "Закрыть" решили Нину Симанову. Ведь она была ядром недовольства. Против уже бывшей директрисы, как считает адвокат Нины Симановой Алексей Крюков, сфабриковали абсурдное обвинение по уголовной статье. Якобы она незаконно устроила своего мужа - учителя физики еще и дворником, хотя в Трудовом кодексе учителям совместительство разрешено. Симанову объявили в федеральный розыск. Потом она провела двое суток в СИЗО. Только вмешательство правозащитников из СПЧ при президенте РФ и публикация в нашей газете помогла остановить этот местечковый кошмар.

Есть такая поговорка: "не мытьем - так катаньем". Раз Симанову посадить не удается, то почему бы не спровоцировать закрытие школы по линии Роспотребнадзора? И вот в школу назначается новый врио директора. 22-летний Никита Андреев. Основное место работы - Тосненский комитет образования. Комиссия выявила недочеты в ремонте школы и выписала предписание их устранить. Но новый "директор" палец о палец не ударил. Мало того, его невозможно застать в школе. Ну не родителям же скидываться на ремонт нескольких кабинетов? К тому же это строго запрещено.

У меня есть персональный вопрос к чиновникам. Вы что, газет не читаете?

Раз ремонт не сделан, следует обращение в районный суд. 5 ноября вынесено решение о закрытии учебного заведения на 60 дней. Тут же приехали судебные приставы и опечатали школу.

- Мы пришли после выходных, как обычно, и увидели белые полоски на дверях с гербовыми печатями, - рассказала мне Нина Симанова. - И объявление про решение суда. Учить школьников негде. Они отправлены на принудительные каникулы.

- Как же быть? Дети в любом случае страдать не должны.

- Будем преподавать дистанционно. Через интернет. Педколлектив к такой форме обучения готов.

Несмотря на наши публикации, чиновники делают все, чтобы ушакинскую школу "оптимизировать". А проще - закрыть.

- А как быть с теми, у кого не то что интернета, компьютера нет?

- Будем собирать таких в актовом зале сельской администрации и там преподавать. Главное, чтобы сделали ремонт поскорее и от школы наконец отстали...

...Буквально когда писались эти строки, на Ушакинской средней школе были сорваны печати. Нет, это не возмущенные жители пошли на штурм. А всего лишь председатель районного комитета образования Юлия Исмайлова со своей свитой решила провести выездную встречу с педколлективом. Жителей Ушаков на встречу не пригласили. А то эта встреча запомнилась бы чиновникам надолго.

Звучали риторические вопросы: почему кабинеты не покрасили во время осенних каникул? Почему для косметического ремонта до сих пор не отпущены средства? И кто должен ответить за то, что сорваны занятия? На все эти вопросы ответов так и не нашлось. Рядом стоял молодой временный директор. Все, что происходило вокруг, его как будто не касалось.

Все-таки чиновники нашли выход из положения, который еще в начале года, когда начались нападки на школу, предрекала наша газета. Всех учеников будут возить в Пельгору за 35 километров. Я разговаривал с родителями. Они не просто возмущены таким решением, а готовы писать письма в администрацию президента, а если и там не услышат, то перекрыть трассу, как это уже было в середине двухтысячных.

- Автобуса всего два, - говорит мне одна родительница. - В каждом по 22 места. А учеников 76! Это что же, по две ходки будут делать? Терять не минуты, а часы! Получается, быстрее детей в питерскую школу на "Ласточке" возить. Правда, дорого это.

Тем временем учителям предложили самостоятельно в свободное от преподавания время покрасить кабинеты. Где брать краску, начальники затруднились ответить.

А у меня есть персональные вопросы к чиновникам из Тосненского комитета образования. Вы что, газет не читаете? Не понимаете, что ушакинская школа у нас на контроле? Что если ее закроют и превратят в гостиницу, то не сносить вам своих портфелей? Общественность в Ушаках зубастая. Мало нашей газеты, к вам и с телевидения вот-вот пожалуют. И Совет по правам человека при президенте России проведет еще одно выездное заседание. А детский омбудсмен по Ленинградской области, хочется верить, уже купила билет на "Ласточку" и едет по ваши души.