СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова

Для работы по уголовному делу историка Олега Соколова в Петербург направлена группа из Москвы. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, специалистам главного управления криминалистики поручено помочь в расследовании резонансного убийства и сборе и фиксации доказательств.

- Кроме того, глава комитета Александр Бастрыкин дал указание проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение, - добавила Петренко.

Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман. Вину он признал. Мужчина заключен под стражу сроком на два месяца.