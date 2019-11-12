В Санкт-Петербурге пройдет сессия Парламентского собрания

Проект декрета Высшего государственного совета СГ "О бюджете Союзного государства на 2020 год" будет рассмотрен депутатами на очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Она состоится в Санкт-Петербурге 20-21 ноября, информирует пресс-служба ПС.

Кроме того, уточнил тот же источник, парламентарии "рассмотрят отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета за 2018 год". В ходе двухдневной сессии планируется обсуждение перспектив использования в рамках СГ потенциала модельного законотворчества, а также утверждение плана работы Парламентского собрания в будущем году.

В повестку сессии включен так же вопрос о заявлении Парламентского собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в работе сессии приглашены также руководители министерств и ведомств Беларуси и России, представители Постоянного комитета Союзного государства и постоянных наблюдателей при Парламентском собрании.