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12.11.2019 16:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Госдума продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Депутаты Госдумы РФ сегодня рассмотрели в третьем чтении и утвердили закон, продлевающий переходный период для рынков Республики Крым и Севастополя. Они смогут работать в некапитальных строениях до 1 января 2025 года.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Принятый документ вносит изменения в статью 24 федерального закона "О розничных рынках", а также в Трудовой кодекс РФ. Ранее законодательство предписывало сделать все рынки полуострова крытыми до 1 января 2020 года.

Исключение сделано для сельскохозяйственных и кооперативных рынков. Срок их перевода в капитальные строения Крым и Севастополь смогут установить самостоятельно.

Разработчиком законопроекта выступила депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач. По ее словам, продление срока является вынужденной мерой, поскольку рынки на полуострове не соответствуют требованиям. Строительство капитальных зданий потребует существенных финансовых затрат.

- В Севастополе рынки оказывают существенное влияние на ценообразование, их закрытие приведет к росту цен на продуты питания, - прокомментировал закон депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. - Если бы законопроект не был принят, рынки оказались бы вне закона, тысячи людей лишись бы рабочих мест.

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