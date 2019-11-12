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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шашлык вышел боком?

На Кубани из-за горения лесов введен режим ЧС
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
В северском районе Краснодарского края в горных лесах, расположенных недалеко от Черного моря, полыхают пожары. Они начались еще 7 ноября. И несмотря на борьбу с ними, площадь возгорания охватила около 100 гектаров. За последние десятки лет в осенний сезон такое произошло впервые.

- Сейчас продолжают тлеть 3 очага, два из них локализованы. В труднодоступные участки для тушения огня направляют вертолеты. В Северском районе развернут межведомственный оперативный штаб. Мы постоянно отслеживаем обстановку с помощью беспилотного летательного аппарата, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Фото: Юлия Симатова
На Кубани лесные пожары начали тушить с воздуха

Пока инспекторы надзорной деятельности предварительно винят человеческий фактор: в недавние праздничные выходные в лесах побывали сотни любителей природы - кто-то не залил водой костер, и этого вполне достаточно, чтобы в сухую погоду налетевший ветер раздул пламя. А Северский район славится красивыми туристическими маршрутами - здесь пролегают популярные тропы на горы Собер-Баш, Папай и Тхаб, в долинах текут реки с порожистыми водопадами. С другой стороны, из-за большого распространения очагов рассматривается версия умышленных поджогов.

Силы МЧС стянуты в станицах Ставропольская, Калужская, Планческая щель и Убинская. Работу пожарным осложняет горный рельеф и глубина залегания лесной подстилки - на отдельных участках она достигает полуметра, и, чтобы ликвидировать тление, необходимо полностью ее вскрыть и залить водой. Огромную помощь в борьбе с огнем оказывают добровольцы: местные жители и работники местных турбаз.

Предварительно винят человеческий фактор: в недавние праздничные выходные в лесах побывали сотни любителей природы

Тем временем

﻿В Карачаево-Черкесии огонь охватил территорию сразу трех лесничеств: Зеленчукского, Карачаевского и Урупского. Там находятся заповедные хвойные леса, которые позволяют лечить туберкулез и другие болезни легких. На территории КЧР введен особый режим противопожарной безопасности. К тушению лесных пожаров привлечено свыше 50 человек - пожарных и волонтеров. По распоряжению главы Карачаево-Черкесии организован оперативный штаб МЧС. В Зеленчукский район, где располагается популярный горнолыжный курорт "Архыз", направлены дополнительные подразделения МЧС. На вооружении спасателей находятся ранцевые огнетушители, позволяющие быстро локализовать возгорание растительности. По предварительным данным, причиной пожаров стал поджог.

Подготовил Николай Грищенко

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край СКФО Карачаево-Черкесия Лесные пожары
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