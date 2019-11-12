Займется этим делом компания из Санкт-Петербурга, пару лет назад открывшая в Северной столице в здании старинного газгольдера "Планетарий № 1" - крупнейший на планете, как уверяют организаторы. Сейчас они продумывают концепцию аналогичного научно-просветительного учреждения в сибирском городе. В бывшем питерском газгольдере, замечу, не только звездным небом любуются, но и приходят на лекции, мультимедийные выставки, концерты. Предполагается, что на проект и процесс преображения бани в Тюмени уйдет 2,5-3 года.

Параллели с Санкт-Петербургом прослеживаются с 30-х годов прошлого века. По проекту архитектора Александра Никольского построены знаменитые круглые ленинградские бани, в Тюмени идентичная появилась в 1932-м. Она использовалась по назначению до 2006 года, закрылась на ремонт, который не состоялся, а затем ее лишили статуса памятника регионального значения и едва не снесли.