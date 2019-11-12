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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В баню - к звездам

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 256(8014)
Определилась судьба круглой бани Тюмени, за сохранение которой горожане долго боролись и добились возвращения ей статуса памятника культурного наследия. До последнего времени было неясно, как использовать заброшенное здание в дальнейшем, кто инвестирует в его реконструкцию. И вот устами главы администрации муниципалитета Руслана Кухарука объявлено о начале работы над проектом превращения помывочного заведения в планетарий.
Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Процесс преображения бани в Тюмени займет 2,5-3 года. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Процесс преображения бани в Тюмени займет 2,5-3 года. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Займется этим делом компания из Санкт-Петербурга, пару лет назад открывшая в Северной столице в здании старинного газгольдера "Планетарий № 1" - крупнейший на планете, как уверяют организаторы. Сейчас они продумывают концепцию аналогичного научно-просветительного учреждения в сибирском городе. В бывшем питерском газгольдере, замечу, не только звездным небом любуются, но и приходят на лекции, мультимедийные выставки, концерты. Предполагается, что на проект и процесс преображения бани в Тюмени уйдет 2,5-3 года.

Жители Ижевска отстояли исторический памятник

Параллели с Санкт-Петербургом прослеживаются с 30-х годов прошлого века. По проекту архитектора Александра Никольского построены знаменитые круглые ленинградские бани, в Тюмени идентичная появилась в 1932-м. Она использовалась по назначению до 2006 года, закрылась на ремонт, который не состоялся, а затем ее лишили статуса памятника регионального значения и едва не снесли.

Общество Космос Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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