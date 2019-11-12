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12.11.2019 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минобороны начало проверку смерти курсанта тюменского училища

Текст: Татьяна Воробьева

По факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного училища проводится проверка, в учебном заведении выполнены профилактические мероприятия. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, молодой человек обратился седьмого ноября в поликлинику училища с жалобой на плохое самочувствие. Ему назначили лечение, но на следующее утро пациенту стало хуже, и его увезли в областную клиническую больницу.

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"Он поступил утром восьмого ноября в крайне тяжелом состоянии, были взяты анализы, проведены консультации узких специалистов. Лечение проводилось в условиях реанимации, но, несмотря на усилия медиков, юноша скончался", - рассказала ранее пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

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"Бригада врачей инфекционистов провела обследование всего личного состава учебного заведения. Военнослужащие, которые контактировали с больным, с целью профилактики помещены в лазарет училища для обследования", - сообщили в ЦВО.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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