Минобороны начало проверку смерти курсанта тюменского училища

По факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного училища проводится проверка, в учебном заведении выполнены профилактические мероприятия. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, молодой человек обратился седьмого ноября в поликлинику училища с жалобой на плохое самочувствие. Ему назначили лечение, но на следующее утро пациенту стало хуже, и его увезли в областную клиническую больницу.

"Он поступил утром восьмого ноября в крайне тяжелом состоянии, были взяты анализы, проведены консультации узких специалистов. Лечение проводилось в условиях реанимации, но, несмотря на усилия медиков, юноша скончался", - рассказала ранее пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Лаборатория подтвердила менингококковый менингит.

"Бригада врачей инфекционистов провела обследование всего личного состава учебного заведения. Военнослужащие, которые контактировали с больным, с целью профилактики помещены в лазарет училища для обследования", - сообщили в ЦВО.