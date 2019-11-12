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12.11.2019 10:04
Рубрика: Видео

Видео: шофер не заметил, как из кузова выпал огромный валун

Текст: Вадим Давыденко

Железное правило для автомобилиста: если вы зачем-то обзавелись видеорегистратором и при хорошей погоде мирно едете по пустой хорошо просматриваемой дороге, на которой на 300 метров вперед не видно никаких помех, то ни в коем случае не расслабляйтесь. Будьте готовы убрать ногу с педали газа и быстро нажать на тормоз - что-нибудь, достойное YouTube, обязательно произойдет, как это случилось с жителем Североуральска (Свердловская область) на этом видео.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Светлым осенним днем водитель спокойно ехал по частному сектору и при выезде со второстепенной дороги на перекресток в строгом соответствии со знаками уступил дорогу грузовику. Тяжелая машина лихо сделала левый поворот и умчалась вдаль, а ее шофер и не заметил, что из кузова выкатился двух-трехтонный валун. Будь автор этого видео побойчее, поторопливее, жми он на газ чуть сильнее - обязательно бы налетел на огромную глыбу и разбил бы бампер.

Но нас, признаться, больше интересует вот какой момент: как шофер грузовика не заметил, что машина стала легче на несколько тонн? Вот же, наверное, удивится, приехав в пункт назначения и увидев пустой кузов...

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#видео #авто