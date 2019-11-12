Самолет с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае из-за отказа Перу

Экс-президент Боливии Эво Моралес, сложивший полномочия на фоне не утихающих в республике протестов, запросил политическое убежище в Мексике, однако пока не может добраться до пункта назначения в штатном режиме.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ, борт мексиканских ВВС, который прилетел за Моралесом и ночью в понедельник забрал его из центрального боливийского города Чимор, экстренно сел в Парагвае, хотя должен был совершить дозаправку в Перу. Однако в последний момент Лима отказалась пропускать воздушное судно.

Как передает ABC Color, Чили и Бразилия также закрыли небо для мексиканского лайнера. В результате он совершил посадку в международном аэропорту Асуньсона и отправился заправляться "на территорию частных ангаров".

Напомним, что в воскресенье боливийская армия фактически перешла на сторону оппонентов Моралеса, оспаривающих его победу на октябрьских выборах, и призвала главу государства, руководившего Боливией с 2006 года, подать в отставку. При этом вице-президент и спикер сената, равно как многие члены правительства и губернаторы, также сняли с себя полномочия. Как напоминает Reuters, сам Моралес пообещал "вернуться с новыми силами", а глава МИД Мексики Марсело Эбрард накануне подтвердил, что борт с боливийским политиком "взлетел", и мексиканское руководство намерено обеспечить ему "безопасное путешествие".