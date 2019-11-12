Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти

Эксперты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco проанализировали себестоимость нефти в разных странах с учетом налогов. Российская нефть оказалась одной из самых дорогих - более 40 долларов за баррель.

Эти цифры почти в два раза выше, чем у добычи нефти в Саудовской Аравии. Также российское "черное золото" дороже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе. Для РФ основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги.

Самая низкая себестоимость нефти отмечается в странах Ближнего Востока: в Кувейте - около 17 долларов за баррель, Ираке - приблизительно 20 долларов, а на разных месторождениях ОАЭ - от 20 до 30 долларов.

В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов). Дорого добывать нефть также в Азербайджане, Индии и Китае.

Между тем ранее сообщалось, что Россия опередила Саудовскую Аравию и стала второй в мире по добыче сырой нефти. На первом месте оказались США с показателем 11,658 миллиона баррелей нефти в сутки. У России среднесуточная добыча оказалась на уровне в 10,738 миллиона баррелей, у Саудовской Аравии - 10,643 миллиона баррелей.