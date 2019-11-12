Специалисты предложили сократить период использования шипованной резины

Государственная компания "Автодор" предложила сократить срок эксплуатации шипованных шин, сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов компании. Кроме того, компания предложила ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Согласно исследованию "Автодора", именно в зимний период дороги получают 90% ущерба. Наибольшим образом страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 км/ч.

В Центральном регионе РФ специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин с 273 дней до 188 дней. Другим регионам предлагается законодательно устанавливать свои нормы в зависимости от местного климата. Это должно уменьшить износ дорожного покрытия.

Также в "Автодоре" рекомендовали ввести административный штраф за использование шипованной резины вне установленного периода, а также предложили ограничить максимальную скорость движения зимой 70-80 км/ч.