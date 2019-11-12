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Рубрика: Транспортное право

Специалисты предложили сократить период использования шипованной резины

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Государственная компания "Автодор" предложила сократить срок эксплуатации шипованных шин, сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов компании. Кроме того, компания предложила ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Фото: iStock
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Согласно исследованию "Автодора", именно в зимний период дороги получают 90% ущерба. Наибольшим образом страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 км/ч.

В Центральном регионе РФ специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин с 273 дней до 188 дней. Другим регионам предлагается законодательно устанавливать свои нормы в зависимости от местного климата. Это должно уменьшить износ дорожного покрытия.

Также в "Автодоре" рекомендовали ввести административный штраф за использование шипованной резины вне установленного периода, а также предложили ограничить максимальную скорость движения зимой 70-80 км/ч.